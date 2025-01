I pellegrini da accogliere a Pizzidimonte

Il Gruppo Passeggiate domani accoglierà alla chiesa di Pizzidimonte i pellegrini nel Cammino di San Jacopo che transiteranno di lì. Il parroco ha dato la disponibilità ad allestire la sosta: ai pellegrini sarà offerto da bere, ristoro, come accadeva un tempo. Sono attese 130 persone che arrivano da tutta Italia. Chiunque può partecipare: il ritrovo è alle 14 al parcheggio in via Mugellese accanto al cimitero (non è il caso di recarsi in auto alla chiesa di Pizzidimonte). Al termine del passaggio dei Pellegrini, appuntamento a I Risortice per parlare del percorso: "Cost tu. Cost" e di due libri a cura di Michela Carlesi. Domenica ci sarà invece un’escursione intorno al primo tratto del Gorone, dal Cavalciotto alla Gualchiera di Coiano, a cura di Roberto Dei e Alfio Pratesi. Ritrovo alle 14.45 all’anfiteatro di Santa Lucia. Prenotazione obbligatoria entro oggi alle 18, indicando nome e indirizzo di residenza a [email protected]