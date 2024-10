Hockey Prato 1954 festeggia 70 anni di storia

L’Hockey Prato 1954 festeggia i 70 anni di attività e ha presentato le squadre per la prossima stagione. La società presieduta da Massimiliano Giardi sarà ai nastri di partenza del campionato di serie A2 di hockey su pista oltre alla serie B, giovanili e veterani. Una società storica nata nel quartiere di Maliseti che vanta uno scudetto (2002-03), Coppa Italia, diverse finali scudetto e la partecipazione alle Coppe Europee (da ricordare la storica gara con il Barcellona in un PalaRogai gremitissimo). "Portiamo avanti una lunga tradizione dell’hockey - commenta il presidente Giardi –, con una squadra completamente made in Prato, con tutti i ragazzi cresciuti nella nostra società e questo per noi è motivo di orgoglio. Partecipiamo al campionato di A2 con discreti risultati al cospetto di formazioni e società attrezzate. Il nostro futuro è nello sviluppo del settore giovanile".

Nello staff societario nuove figure che affiancheranno il presidente nella gestione dell’attività come Fabio De Martino, Leonardo Ciardelli e Paolo Matassa, tutti del gruppo veterani che daranno un sostanziale contributo anche giocando nella squadra di serie B. Enrico Bernardini, storica bandiera dell’hockey su pista svolgerà la funzione di responsabile tecnico e supervisore. Confermato il gruppo della serie A2 con Tommaso Bianchi che dopo aver svolto il ruolo di vice allenatore assumerà la guida tecnica della prima squadra composta dai confermati Vespi Alessandro e Francesco (portieri), Baldesi, Barbani, Benelli, Capuano Lorenzo e Alberto, Mugnai, Poli, Santoro, Raggioli e il ritorno di Esposito. La stagione avrà inizio con la Coppa Italia il 5 ottobre. Il campionato di A2 inizierà a metà dicembre

Sdb