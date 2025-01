Gli Aristomanfani al Politeama

Sul palco per la sezione pratese dell’Associazione italiana dislessia. La compagnia teatrale "Aristomanfani" sabato 22 febbraio alle 21 e domenica 23 febbraio alle 16.15 al teatro Politeama pratese presenta "I pifferi di montagna", commedia brillante in due atti scritta e diretta da Aldo Toccafondi. In scena Aldo Toccafondi, Antonella Vignali, Annamaria Meola, Maurizio Rigotti, Stefano Lazazzara, Silvia De Marni, Sergio Paolini, Marco Toccafondi, Renata Mazzoni. Supporto tecnico: Edoardo Rigotti; costumi: Carla Caligano; scenografie: Sergio Paolini; trucco: Beauty Style; parrucco: New Line; fotografia: Studio Bolognini: Per informazioni e prenotazioni: Teatro Politeama pratese: 0574-603758; Aldo Toccafondi: 349-8343260; Aid Prato: 392-4356353.

Aid svolge numerose attività di sensibilizzazione, informazione e condivisione di esperienze sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). In particolare, un gruppo di lavoro promuove un punto d’ascolto e supporto informatico, oltre ad una serie di incontri tra genitori, studenti e tecnici esperti.

Di particolare interesse risulta sicuramente il progetto My story che dà voce ai giovani che presentano disturbi specifici dell’apprendimento. Si tratta di un tour che porta questi giovani nelle scuole per sensibilizzare altri giovani e promuovere la loro testimonianza.