Gavigno pronta per i mesi estivi. Con la Pro loco

Riparte domenica la ricca attività della proloco di Gavigno – frazione montana, immersa nella natura, del comune di Cantagallo al confine con l’Emilia Romagna – che anche per quest’anno ha in serbo un ricco calendario estivo per i tanti che scelgono la frazione montana per trascorrere giugno, luglio e agosto, nelle seconde case o nell’abitazione dei nonni, e per chi ancora non conosce il borgo e troverà negli eventi organizzati un’occasione per visitarlo.

Si inizia domenica con la regina dei boschi valbisentini: la farina di castagne, che dal frutto alla seccatura ha tutti i processi di produzione, antichi e ancora legati alla tradizione, sui monti dell’alta Valbisenzio.

Una farina dolce pregiata, peraltro, quella di Gavigno, che sta riscuotendo numerosi riconoscimenti ai concorsi nazionali. "Dalla castagna alla farina" è il nome dell’evento che si svolgerà alle 16, alla Baita, con una festa che prevede la degustazione di prodotti tipici.

Si prosegue il 7 luglio con la "Sagra della birra" in collaborazione col birrificio Mosto Dolce mentre domenica 14 sarà la volta della "Sagra della lepre", con un pranzo a cura dell’associazione Lepraioli della Valbisenzio. Luglio si conclude con una passeggiata, il 21, verso le bellissime cascate del Carigiola e La Centrale. Ad agosto il primo appuntamento è il 4, con la tradizionale "Sagra della zonzella", mentre il 15 si rinnoverà la festa di Ferragosto con la storica "Spennata e cocomerata", alle 19, a cui seguirà una serata dedicata alla tombola.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Facebook della proloco di Gavigno.

Claudia Iozzelli