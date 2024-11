Furto da film con il furgone rubato a Extralog

Un furto sventato ma che era stato studiato in ogni minimo dettaglio. E’ quello che i ladri hanno tentato di portare a termine all’alba di giovedì in provincia di Empoli ai danni di una azienda di abbigliamento griffato. I ladri hanno usato due furgoni rubati per bloccare la strada e svuotare il magazzino della ditta. Sono stati però interrotti da alcuni passanti che vendendo la strada sbarrata hanno subito allerto i carabinieri. Uno dei camion usati per il furto a Empoli è risultato rubato a un conducente della "Extralog", azienda di logistica che ha sede a Montemurlo e in altre città toscane. "Ci occupiamo del trasporto e della consegna del cibo a case di cura e ospedali – spiega il titolare, Paolo Giuseppe Vannucci – Il camion è stato rubato a un nostro conducente che vive a Empoli e che lo doveva usare per una consegna la mattina successiva. Il problema è che ora il mezzo è sotto sequestro e noi abbiamo dovuto affittarne un altro per lavorare. Ci vorranno almeno una decina di giorni per riaverlo indietro. E non sappiamo neppure se ha riportato danni". I ladri sono fuggiti appena si sono resi conto dell’arrivo dei carabinieri passando per una strada di campagna dove, con ogni probabilità, avevano lasciato un mezzo di scorta. Hanno abbandonato i mezzi – uno dei quali era già stato riempito con la refurtiva – in mezzo alla strada. I furgoni sono stati sequestrati per le indagini.