Estate di cantieri alla Mazzei. Sicurezza statica e nuovi infissi. I lavori finiranno a settembre

Messa in sicurezza statica, sostituzione infissi e manutenzioni. Sono partiti i lavori alla scuola "Filippo Mazzei" di Poggio a Caiano e saranno terminati prima del rientro degli alunni a settembre. Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza statica, si tratta del secondo lotto. La ditta Timber Group sta lavorando in particolare al consolidamento strutturale delle travi in cemento armato, la parte più corposa dei lavori. "Terminato questo intervento – spiega Renato Matjia titolare della Timber group – sarà la volta del tetto. Le coperture delle ali esterne del plesso scolastico vanno portate all’altezza della parte centrale". "Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione Patrizia Cataldi – è far rientrare i ragazzi in totale sicurezza e per questo abbiamo investito risorse e energie. Oltre a questi lavori sottolineiamo la sostituzione del portone e infissi alla scuola ‘Lorenzo il Magnifico’ avvenuta nei mesi scorsi grazie al bando di efficientamento energetico a cui abbiamo partecipato anche quest’anno, riuscendo ad ottenere fondi pari a 90.000 euro circa per sostituire le finestre alla ‘De Amicis’ al Poggetto. Inoltre, con fondi comunali completeremo la sostituzione delle finestre alla ‘Lorenzo il Magnifico’. Sempre in questa scuola abbiamo sostituito la recinzione e realizzato, insieme all’istituto comprensivo ‘Mazzei’, la biblioteca scolastica al plesso della ‘Lorenzo il Magnifico’, comprato armadietti e vernici alla ‘Mazzei’ per la realizzazione del progetto Dada e 4.0. Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di riparare e sostituire una parte delle tende della ‘Mazzei’, sostituire le caldaie alla Mazzei e alla Lorenzo il Magnifico mentre alla Pertini saranno cambiati i fan coil. Infine, saranno pulite le grondaie della ‘Pertini’ e controllato il tetto".