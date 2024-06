Ecco il caldo torrido: domani 38 gradi in provincia

L’aumento della temperatura si è già fatto sentire in questi primi due giorni della settimana, con il termometro che ha superato i trenta gradi suonando la sveglia dell’estate. Oggi e domani però saranno i giorni di picco di questa prima ondata di calore africano. In particolare oggi il Lamma, la rete meteorologica toscana, prevede in provincia una massima di 35 gradi, già da luglio inoltrato, mentre la massima di domani salirà addirittura a 38 gradi, con punte di 39 a Firenze. Per fortuna durerà poco, perché già venerdì e poi nel fine settimana i valori scenderanno di 4-5 gradi pur rimanendo elevati. Si salva la costa sud della regione. In provincia di Lucca, Versilia compresa, le temperature saranno più o meno uguali a quelle dell’interno, mentre scendendo verso Livorno saranno più basse regalando un clima più accettabile per chi vorrà godersi il mare. Per fortuna le minime non saranno particolarmente elevate garantendo dunque notti accettabili, almeno in teoria.