È morto Marcello Storai: "Una persona amata"

Il Comune di Montemurlo piange Marcello Storai, 78 anni, ex dipendente comunale e storico volontario del Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo. Storai era originario di Vernio ma all’età di 13 anni si era trasferito con la famiglia a Montemurlo. Aveva lavorato per quarant’anni in Comune a Montemurlo prima come spazzino e poi come messo comunale. Storai si era poi sempre impegnato nelle attività del circolo Gino Gelli ed era iscritto anche all’associazione nazionale Alpini di Montemurlo. Non a caso il soprannome con il quale tutti lo conoscevano era "L’Alpino". Storai aveva infatti svolto il servizio militare nel Corpo degli alpini e poi si era iscritto all’associazione locale. Purtroppo un male incurabile, scoperto a marzo scorso, se l’è portato via in pochi mesi. Il sindaco Simone Calamai ha appreso la notizia della scomparsa di Marcello Storai con profondo dispiacere: "Marcello era una persona perbene, sempre sorridente, e per questo era amatissimo da tutti. Un uomo serio, pacato, affidabile, sempre disponibile. La notizia della sua scomparsa mi addolora profondamente e mi stringo in segno di cordoglio, anche a nome dell’amministrazione comunale, ai suoi familiari, alla figlia Veronica e al nipotino". La salma di Marcello Storai è esposta alle cappelle del commiato della Croce D’Oro in via Bicchieraia a Montemurlo. Il funerale si svolgerà questa mattina alle 10,30 nel chiesino di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi a Bagnolo.