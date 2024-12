Dragons, che peccato. Vince Montevarchi

DRAGONS PRATO85FIDES MONTEVARCHI90

DRAGONS PRATO: Manfredini 19, Marini, Iardella 24, Magni 20, Staino, Berni 8, Smecca, Rosati n.e., Salvadori, Pacini 2, Settesoldi n.e., Bruni 12. All. Pinelli.

FIDES MONTEVARCHI: Marciano, Neri 16, Hasanaj 9, Caponi 24, Sereni 10, Dainelli, Francini, Bonciani 8, Sereni F. 5, Malatesta 4, Quaglia 14. All. Paludi.

Parziali: 18-22, 41-47, 64-68.

Il big match alle Toscanini lo porta a casa la capolista Fides Montevarchi, superando nel finale l’acerrima resistenza dei Dragons. Inizio all’insegna dell’equilibrio, spezzato dalla tripla di Magni. I punti di Malatesta e Quaglia portano avanti i gialloverdi (11-15) e Marco Pinelli chiede time-out. Si torna in campo e la tripla di Bonciani dà il massimo vantaggio ai gialloverdi (11-18). Prato rimonta nel finale e al 10’ il tabellone segna 18-22 per gli ospiti.

Nel secondo quarto Berni ricuce lo strappo (21-22); poco dopo arriva il pareggio con la penetrazione di Manfredini che realizza e subisce anche fallo (24-24) e si ripete per il sorpasso (27-24). Quaglia prende per mano i valdarnesi e li riporta in parità. Hasanaj piazza la tripla del 27-32 a metà quarto. Il punteggio rimane nelle mani della Fides. All’intervallo lungo Dragons sotto 41-47.

Al rientro in campo dagli spogliatoi si passa al 50-52 con la tripla di Iardella e con i Dragons che falliscono la palla del sorpasso. Montevarchi riprende a macinare punti grazie ad Hasanaj e Caponi (50-60). Pinelli chiede time-out. Malatesta però porta avanti di 12 la Fides (50-62). Berni tiene a galla i rossoblù con la tripla del 60-66. Il terzo quarto si chiude con i Dragons sotto di 4 (64-68).

Magni al rientro in campo trova il pareggio (70-70). Un fallo antisportivo in difesa di Berni rimette in carreggiata una Fides. La tripla di Neri riporta avanti i gialloverdi (72-78). Prato non sfrutta un tecnico fischiato a Quaglia. Manfredini sigla la tripla del 76-78. Filippo Sereni fa 2/2 ai liberi e un antisportivo in attacco a Iardella gela i pratesi. Pinelli chiede time-out. Filippo Sereni è glaciale dalla lunetta. Montevarchi rimane imbattuto, la serie dei Dragons si ferma a sette vittorie.