Domani sera lo shopping sotto le stelle

Arte, musica e shopping nelle vie del centro storico con l’apertura straordinaria dei negozi di domani sera, a cura di Comune, Confcommercio e Confersercenti. Fino a mezzanotte le luci dei negozi resteranno accese, accompagnate da percorsi di animazione, food & drink, musica dal vivo, in versione light, acustica, che farà da filo conduttore alla serata. Per l’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria del Museo del Tessuto, con la bella mostra dedicata al genio creativo di Walter Albini, del Museo di Palazzo Pretorio e del Museo dell’opera del Duomo. , arricchita da momenti di animazione trasversale, cibo e drink. appuntamenti culturali. Non solo shopping, ma anche solidarietà: domani sera in piazza Sant’Agostino è infatti in programma la cena di beneficenza "Sant’Agostino e le Sue Stelle" a favore di Osma (Ospedale Santa Maria Annunziata) Onlus di Ponte a Niccheri e Fondazione FILE (fondazione Italiana Leniterapia) a cura di Maddalena Loveburger e A Casa Gori (per maggiori info: Fabio 393 9309948 oppure Matteo 329 9728338). Sulla scia dei giovedì di luglio, ecco quindi la versione settembrina dello shopping sotto le stelle che punta rivitalizzare non solo il commercio dentro le mura. ma anche l’appartenenza al centro storico. Da ricordare, sempre domani, anche l’inaugurazione del mercato internazionale a cura di Anva Confesercenti in piazza Duomo: le bancarelle dedicate allo street food saranno aperte dalle 18 a tarda sera fino a domenica.