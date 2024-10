Dolce Vernio, la sfida per il miele. A scegliere è una giuria popolare

L’edizione di "Dolce Vernio 2024" entra nel vivo con la sfida di assaggi per il miele più buono della Valbisenzio.

Infatti, venerdì alle 21 al Meucci la giuria popolare degusterà i campioni in gara, rigorosamente anomini, che sono stati consegnati nelle scorse settimane all’organizzazione della rassegna. Per partecipare come giurato bisogna iscriversi su www.visitvalbisenzio.it

Si tratta di un appuntamento importante che apre ufficialmente il calendario di Dolce Vernio.

Gli assaggi, venerdì sera, avverranno con la guida degli esperti di Arpat e dell’associazione produttori apistici della Toscana. E sarà la giuria popolare – di cui faranno parte anche bambini e ragazzi – a decretare i vincitori della manifestazione di quest’anno. "Dolce Vernio" è promossa dal Comune di Vernio in collaborazione con Arpat.

Per far parte della giuria popolare che sceglierà il miglior miele del 2024 prodotto in Vallata è necessario iscriversi su prenotazione eventi del sito www.visitvalbisenzio.it. Ci sarà anche una dolce sorpresa per ogni giurato.

Al contest sono stati ammessi campioni di miele prodotto nella Valbisenzio nel corso dell’ultima annata apistica, con contenuto d’acqua inferiore a 18%, perfettamente pulito ed estratto dai favi mediante centrifugazione. Gli apicoltori partecipanti hanno inviato campioni di 500 grammi in vasi di vetro cilindrici e completamente anonimi.

La sfida degli assaggi a "Dolce Vernio" ha inoltre, lo scopo di diffondere la cultura del miele e di incentivare il consumo del prodotto locale e di qualità.

Il momento della degustazione, aperta alla cittadinanza, si è rivelato negli ultimi anni sia un momento culturale che un’ulteriore occasione di visibilità per i mieli concorrenti.