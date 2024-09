Disguido fa saltare il San Michele. La serata sarà recuperata domani: "Carmignano è più forte di tutto"

Venerdì le festa del San Michele è saltata per una problema tecnico lasciando il folto pubblico senza sfilata a colori. Centinaia gli spettatori che l’hanno saputo all’ultimo momento.

Salva, invece, la serata di ieri per l’evento più atteso dell’anno dai carmignanesi.

Ma cosa è andato storto venerdì scorso? Era tutto pronto per festeggiare, ma a mezz’ora dall’inizio delle sfilate dei quattro rioni, Bianco, Celeste, Giallo e Verde, tutto è stato annullato.

La ditta che ha allestito la struttura dove si trovano l’impianto luci e lo schermo non ha infatti prodotto la documentazione necessaria, di conseguenza la commissione pubblico spettacolo ha espresso parere negativo e la festa è stata di conseguenza annullata.

A dare la brutta notizia è stato il sindaco, Edoardo Prestanti, che è salita sul palco e, davanti alle tante persone già presenti sugli spalti, ha comunicato la decisione presa insieme ai rappresentanti dei Rioni, ricevendo urla e offese. Il disgusto e la rabbia non sono mancati neppure sui social: molti utenti hanno cominciato a ridicolizzare gli organizzatori, chiedendo spiegazioni sull’ accaduto. Poi nel pomeriggio di ieri, dopo una mattinata frenetica di incontri, è arrivato il via libera. Il Comitato organizzatore sulla propria pagina social ha scritto: "I problemi tecnici che hanno obbligato al rinvio di venerdì sera sono stati risolti. La festa pertanto è confermata per la sera di sabato 28 e domenica 29, inoltre la serata di venerdì 27 verrà recuperata lunedì 30 settembre".

Soddisfatto Prestanti: "Tutte le criticità di natura tecnica sono state superate, adesso siamo veramente pronti. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per questo risultato, al comitato festa, ai rionali, ai tecnici e alle persone che hanno dato il loro contributo. Carmignano, anche questa volta ha dimostrato di essere più forte delle difficoltà e delle polemiche. Il momento più bello di oggi? Quando siamo scesi in piazza, per gli ultimi controlli, e con i nostri sguardi (di gioia non trattenuta) è partito un grande abbraccio tra rionali, ragazzi, ragazze, e persone che ieri (venerdì, ndr) erano arrabbiati e delusi. Oggi tutto insieme, stretti in un moto di gioia e entusiasmo, questa è Carmignano".

I biglietti per la serata annullata di venerdì potranno dunque essere utilizzati per la serata finale di domani.

Caterina Cappellini