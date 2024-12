Dicembre, metà: il singolo del prof cantautore

E’ uscito ieri sulle principali piattaforme il singolo "Dicembre, metà" del cantautore pratese Giovanni Luca Valea, che firma il testo e cofirma la musica insieme a Virginia Settesoldi, compositrice e strumentista. Valea, classe 1988, è insegnante di lettere e prima di dedicarsi alla musica, ha pubblicato tre raccolte di poesie con case editrici indipendenti e il romanzo Una vecchia valigia per Nep Edizioni. Ha all’attivo gli ep Iniziali e La disciplina del sogno e l’album Canzoni, tutti prodotti da La Stanza Nascosta Records. "Dicembre, metà", sempre per La Stanza Nascosta, anticipa l’uscita del nuovo lavoro in studio del cantautore, prevista a gennaio, ed è accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Marco Gambineri, disponibile su Youtube. Leit motiv del brano, è il pianoforte, sorretto da un pad di synth e mosso da una incalzante sezione ritmica; ad aprire la melodia suggestive architetture d’archi. "Dicembre, metà - racconta Valea - è un brano che spera di fare luce su quelle terre un po’ selvagge che sono la nostalgia e la solitudine. La canzone racconta molto di me, ma credo che più di qualcuno possa ritrovare una parte di sé. Dalla malinconia fino all’alcol, passando per il pianoforte e la speranza di trovare le parole migliori. Ho avuto la fortuna di lavorare con Virginia Settesoldi e Marco Gambineri. Gli splendidi accordi di chitarra di Virginia, accorsi in maniera provvidenziale in soccorso dei miei, hanno fatto del testo di Dicembre, metà la canzone che desideravo. Marco, con il suo video, ha saputo cogliere tutto ciò che non avevo neppure detto".