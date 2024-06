Da Chiostro a Chiostro. Le eccellenze in vetrina. Torna la due giorni fra degustazioni e arte

Cibo, vino e arte saranno gli ingredienti principali della terza edizione della "Da Chiostro a Chiostro", in calendario per il primo e il 2 luglio (dalle 19 alle 23). L’iniziativa è organizzata da Confesercenti Prato e si inserisce nel programma degli eventi di Eat Prato - a seguito dell’accordo quadro con il Comune - oltre che di Vetrina Toscana, il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana. A ospitare la due giorni saranno – come l’anno passato – due dei più bei chiostri delle chiese del centro storico come quelli di San Domenico e di Sant’Agostino, insieme alla novità di questa edizione rappresentata dal chiostro della Chiesa dello Spirito Santo.

L’altra novità consiste nel coinvolgimento di un ristorante di cucina cinese, ossia Ravioli di Cristina, che proporrà un piatto tipico della tradizione enogastronomica cinese.

"Questa manifestazione, è l’occasione per attrarre visitatori da fuori e per questo è importante che se ne parli anche fuori da Prato, richiamando la presenza di sempre più ristoratori", ha detto il neo sindaco Ilaria Bugetti. "L’iniziativa vuole essere l’anello di congiunzione tra turismo e tradizioni del nostro territorio - le parole del presidente provinciale di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti - Abbiamo lavorato per trasformarla in un’attrattiva non solo per Prato, ma per l’intera area metropolitana. Il turismo, infatti, ha cambiato completamente volto nel corso degli ultimi anni e l’enogastronomia è divenuta un richiamo non da poco per i viaggiatori". In questo senso, Confesercenti ha già cominciato a pubblicizzare la manifestazione fra le strutture ricettive locali, nella speranza di attirare più visitatori possibili una volta in prossimità della due giorni. E magari di riuscire a superare i numeri della passata edizione, quando si registrarono oltre 2.000 presenze.

Il programma prevede che presso il chiostro di San Domenico ogni ristorante presenti un piatto ciascuno. Le attività protagoniste saranno G...I Doc Ristobistrò, Edoné - Pizzeria Contemporanea, La Cornice del Gusto, Osteria Il Cantiere, Il Fienile, Interludio il ristorante, Due Marmocchi, Ravioli di Cristina, Mosto di Malto, Megabono e Mag56. Per la degustazione di vini, servita da sommelier, si potrà scegliere tra quelli della Strada dei Vini di Carmignano e quelli della Strada dei Vini del Montalbano. I cocktail saranno affidati a Mag56, mentre la birra verrà servita da Mosto di Malto.

Nel chiostro di Sant’Agostino ci saranno i pasticceri: Nuovo Mondo, Pasticceria Peruzzi, Pasticceria Guastini e Pasticceria Mannori. Nel chiostro della Chiesa dello Spirito Santo ci sarà musica jazz dal vivo, long drink, birre e cocktail preparati dal Caffè Coppini e per il vino saranno presenti Atipico per la strada dei vini di Carmignano e le Colline di Leonardo per la strada dei vini del Montalbano.

L’ingresso è libero, mentre le consumazioni sono acquistabili tramite token presso le casse dei chiostri durante le serate oppure presso la sede di Confesercenti in via Pomeria 71/B durante gli orari di apertura. E’ possibile acquistare sia piatti singoli (antipasti, primi, secondi, dolci, bevute) che pacchetti al prezzo indicato nel menù.

Francesco Bocchini