Da Benvenuti fino a Neri Parenti. Il Prato film festival chiude al top

Con la proclamazione degli ultimi vincitori, nel fine settimana al Garibaldi/Milleventi si è conclusa la dodicesima edizione del Prato Film Festival (direzione artistica di Romeo Conte e Jacopo Bucciantini). Ospite d’onore, nonché presidente della giuria della sezione commedia, Neri Parenti, padre dei cinepanettoni che, intervistato da Federico Berti, ha ricordato con affetto il grande sceneggiatore pratese Piero De Bernardi con cui ha scritto decine di copioni di successo. "Il Prato Film Festival in questi dodici anni è diventato sempre di più la grande festa della città", sottolinea con entusiasmo Romeo Conte. "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo: gli sponsor, le istituzioni, lo staff, gli ospiti ma soprattutto gli spettatori di ogni età che ogni giorno hanno affollato le proiezioni". Cinque giorni densi, ricchi di appuntamenti, interviste, film e cortometraggi; un cartellone che per quasi una settimana ha attratto i tanti appassionati di cinema. Tra le novità di quest’anno, il premio alla migliore attrice intitolato alla memoria di Clara Calamai, talento pratese e star del cinema degli anni ’40/’50. Nella serata d’apertura la kermesse ha reso omaggio a Alessandro Benvenuti, Ugo Chiti, Barbara Enrichi, protagonisti di quel piccolo cult movie che fu "Benvenuti in casa Gori". Altra star acclamata, il francese Luc Merenda, re indiscusso del genere "poliziottesco" degli anni ’70 che ha introdotto le proiezioni di due pellicole che lo vedevano protagonista: "Le 24 ore di Le Mans" e "Milano trema la polizia vuole giustizia". Momenti di grande emozione anche per alcuni dei protagonisti della celebre serie tv "Mare fuori". L’incontro con gli studenti nel teatro D’annunzio al Cignognini ha fatto registrare il tutto esaurito. E poi ancora, tra gli eventi speciali, la Master class sulla sicurezza stradale a cura dell’Aci, l’incontro con il vignettista Vauro Senesi, "Crafts on stage" a cura della Cna e Audiovisivo Toscana Centro. Cinque meravigliosi giorni in cui il mondo del cinema si è espresso in tutte le sue forme. Anche grazie al concorso destinato ai cortometraggi nelle diverse sezioni, arrivati numerosi da ogni parte d’Italia e dall’estero.