Concerto in San Domenico. Per aiutare i malati di Sla

Un concerto di musica classica per sostenere l’Aisla, l’associazione nata in aiuto dei malati di Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica). Le sezioni di Prato, Pistoia e Firenze hanno organizzato la serata Insieme per ricordare, che si terrà domenica 15 settembre, alle 21, nella chiesa di San Domenico, al termine del weekend più significativo per la comunità Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica) italiana, quello della XVII Giornata nazionale sulla Sla. Nella notte precedente centinaia di monumenti in tutta Italia verranno illuminati di verde per l’iniziativa di sensibilizzazione su questa malattia. Sul palco i solisti Francesca Cavicchi (foto), Goffredo Orlandi, Martina Barreca e Paolo Fissi, maestri di violino, pianoforte, canto lirico e corale, conosciuti in Italia e all’estero, insieme alla Corale San Francesco di Prato. Spiegano i referenti Aisla Raffaele Sanesi (Prato), Daniela Matteoli Morandi (Pistoia), Barbara Gonella (Firenze): "Con questo concerto vogliamo ricordare i tantissimi compagni di viaggio che purtroppo ci hanno lasciato in quasi 20 anni di presenza di Aisla sul territorio toscano. Vogliamo anche sottolineare l’importanza della presenza di Aisla al fianco dei malati e dei loro familiari per non farli sentire soli e disperati come lo siamo stati noi quando abbiamo combattuto al fianco dei nostri cari senza nessun aiuto e sostegno". Infine intendiamo evidenziare il ruolo di AIsla nell’offrire assistenza domiciliare competente e professionale, ascolto, accoglienza". Il concerto sarà a ingresso gratuito ma chi vorrà potrà fare una donazione per il progetto di ricerca del professor Siciliano che si spera possa trovare una cura per tutte le forme di Sla.