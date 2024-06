Comuni, i tre consigli al lavoro. La prima convocazione ufficiale

La prossima settimana segnerà l’inizio dei lavori nei nuovi consigli comunali dei tre Comuni della Valbisenzio.

I primi consigli comunali di Vaiano e Cantagallo sono stati, infatti, convocati per giovedì 27 giugno, mentre la prima seduta a Vernio si terrà lunedì 1° luglio.

I consigli comunali della Vallata sono dunque pronti per mettersi al lavoro. Le sindache di Vaiano e Vernio, Francesca Vivarelli e Maria Lucarini, e il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, hanno già firmato le convocazioni per la prima seduta.

Il 27 giugno alle 18.30 si riunisce il consiglio comunale di Cantagallo, mentre alle 21 è convocata l’assemblea di Vaiano. A Vernio il primo appuntamento è fissato per il 1° luglio, alle 21. All’ordine del giorno di tutte le assemblee la verifica della condizione di eleggibilità, il giuramento del sindaco, la comunicazione della nomina dei componenti delle giunte comunali, la comunicazione della nomina dei capigruppo consiliari, la nomina dei componenti delle commissioni consiliari permanenti e dei rappresentanti del consiglio comunale all’Unione dei Comuni. Alle sedute parteciperanno molto probabilmente anche i componenti delle giunte, già scelti dai tre sindaci. Per Vernio sono gli assessori: Alessandro Storai, Antonella Ciolini, Niccolò Masolini e Marco Saccardi.

A Vaiano gli assessori che governeranno il Comune con la sindaca Vivarelli sono: Davide Puccianti, Chiara Martini, Enzo Polidori e Massimo Resti.

Mentre il sindaco di Cantagallo, Guglielmo Bongiorno, riconfermato al terzo mandato, non ha ancora ufficializzato la propria nuova giunta per il quinquennio 2024-2029, ma sull’albo pretorio comunale tre dei nominativi sono stati già pubblicati, con tanto di deleghe, si tratta di: Dimitri Becheri, Manuela Chiaramonti e Jacopo Payar. Per comporre la giunta di Cantagallo mancherebbe un quarto nome.