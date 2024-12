Cavalieri, niente da fare contro Parabiago

Cavalieri Union

12

Rugby Parabiago

31

CAVALIERI UNION: Fondi (68’ Quaranti), Puglia, Marioni, Pancini (52’ Castellana), Nistri, Magni, Renzoni, Facchini (70’ Trivilino), Reali, Dalla Porta (Righini), Casciello (50’ Mardegan), Ciampolini, Sassi, Giovanchelli, Rudalli (68’ Sansone); All: Chiesa

RUGBY PARABIAGO: Grassi (79’ Hala), Cucchi (76’ Moioli), Paz, Schlecht (41’ Joubert), Cortellazzi, Silva, Zanotti, Galvani, Cronje, Mugnaini (75’ Mariani), Viero (50’ Toninelli), Bertoni, Castellano (44’ Antonini) , 2 Ceciliani (46’ Cornejo), 1 Bettini (75’ Zecchini); All: Porrino

Arbitro: Baldazza (Fc) Assistenti Camporesi (Bo) Ferrari (Ra)

Marcatori: 6’ m Paz tr Silva, 16’ cp Silva, 33’ m tecnica Cavalieri, 36’ cp Silva, 40 cp Silva, 46’ m Nistri, 66’ cp Silva, 73’ m Mugnaini, 80’ m Cornejo tr Silva

I CAVALIERI Union sono rimasti in gioco per buona parte dell’incontro, riuscendo e reagire ai colpi avversari e chiudendo il primo tempo in svantaggio di sei punti. Alla fine però, la prima della classe ha imposto la propria forza ed è così riuscita a violare il Chersoni: è stato il Parabiago a vincere, battendo per 31 a 12 capitan Puglia e soci e tornando in Lombardia con 4 punti. E’ il report della settima giornata del campionato di Serie A, chiusasi proprio ieri. Dopo il vantaggio iniziale ottenuto dagli ospiti, una meta tecnica ha consentito ai "tuttineri" di non perdere troppo terreno (anche se due piazzati di Silva hanno garantito ai meneghini di accumulare ulteriore margine sul finale della prima frazione).

Nella ripresa, una meta di Nistri sembrava poter riaprire la contesa, prima che il sodalizio rivale riuscisse tuttavia a riprendere il largo e ad arrotondare ulteriormente il punteggio. "Siamo rimasti in partita per più di un’ora contro una delle squadre più forti del girone. Ho visto dei passi in avanti, ma continuiamo a commettere errori e a "regalare" troppe occasioni ad avversari che sanno come approfittarne – ha commentato il tecnico Alberto Chiesa – dobbiamo continuare a lavorare, consapevoli del fatto che possiamo perdere e vincere contro ogni squadra. Nei prossimi giorni ci focalizzeremo sul match contro Torino". Ecco: archiviata, questa sfida, l’attenzione può andare all’ultima gara del 2024, dopo una settimana di stop: il 22 dicembre prossimo i Cavalieri torneranno in Piemonte ad oltre sei mesi dall’ultima volta, per sfidare nuovamente il Cus Torino.

Allora in palio c’era l’approdo alla finalissima dei playoff e furono i torinesi a passare il turno, ribaltando la sconfitta rimediata al Chersoni. E il carburante motivazionale per chiudere al meglio un anno solare comunque più che positivo non mancherà, per poi ripartire dal 2025 ricevendo il Biella.

Giovanni Fiorentino