Campionato di Terza Categoria: scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia

La ventisettesima giornata del campionato di Terza Categoria si concluderà con l’ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l’Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l’attenzione sarà lo scontro al vertice di domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: La Libertà Viaccia riceverà la visita della Polisportiva Carraia per un match che mette in palio per l’eventuale vincitore il primo posto in solitaria. Un’eventuale vittoria potrebbe già essere decisiva, al netto delle successive tre gare.

Il quadro domenicale sarà completato da Colonnata – BGV Soccer, un confronto fra due compagini che non hanno ormai nulla da chiedere al torneo (ma che saranno comunque determinate a dare il massimo). Tutte le altre partite si disputeranno invece oggi pomeriggio alle 15 ed è la lotta per un posto nei playoff ad annunciarsi particolarmente avvincente. Occhio quindi alla partita di Campi Bisenzio: il Tobbiana attuale terza forza del raggruppamento (a quota 51 punti) farà visita al San Lorenzo Campi Giovani che si trova sette lunghezze più in basso e non ha la minima intenzione di rinunciare a sognare.

Poi c’è Las Vegas, che non è riuscita a sfruttare le ultime due gare per arpionare il terzo posto occupato come detto proprio dai tobbianesi: gli uomini di coach Shehaj dovranno dunque capitalizzare il fattore-campo per regolare il Carmignano, se vogliono rimanere quarti ed avvicinarsi ulteriormente alla terza piazza. Al quinto posto avanza in tandem (a quota 45) la coppia Bacchereto – Las Vegas: a Seano, i baccheretani affronteranno la CDP Vaianese, mentre la banda Ottati (che giovedì prossimo al Chiavacci recupererà oltretutto il match di campionato contro il Firenze Nord, ndr) andrà a Casteluovo nella tana del Paperino San Giorgio. Ad Usella, si giocherà invece La Briglia – Firenze Nord.

Chiudendo come di consueto con il girone di Pistoia, il Prato Nord U21 attende al Galleni il fanalino di coda Ligacutiglianese.

