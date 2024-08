Boom di cantieri. La mappa dei divieti

CARMIGNANO

Lavori per il potenziamento della rete del gas e del nuovo elettrodotto, a Carmignano inizia un periodo di cantieri. Si parte oggi i con i lavori in via Calcinaia, a Comeana, nel tratto di strada compreso dall’intersezione con via Macia fino all’intersezione con via Bruno. L’ordinanza è valida da oggi sino al 20 settembre ed è finalizzata alla costruzione e messa in esercizio di nuovo elettrodotto in cavo sotterraneo. Viene quindi istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati, nel tratto di strada interessato dai lavori. Il divieto di transito nel medesimo tratto, invce, ci sarà solo durante le lavorazioni previste nell’orario che va dalle 8 alle 19. L’altro cantiere è in partenza ad Artimino, in via Arrendevole, in corrispondenza dell’intersezione tra la medesima strada e via della Chiesa e via La Nave. L’intervento in questo caso consiste in scavi per il collegamento della rete gas. I lavori si svolgeranno dal 27 al 30 agosto con istituzione del divieto di sosta tra via della Chiesa e via La Nave; inoltre su via Arrendevole a causa del restringimento della carreggiata ci sarà il senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Sempre in tema di strade sono state acquisite gratuitamente da parte del Comune di Carmignano due aree poste in via Cinque Martiri ad Artimino, oggetto di sedime stradale, utilizzato ad uso pubblico da oltre 20 anni e un’area posta in piazza Verdi a Bacchereto, anche questa oggetto di sedime stradale utilizzato da oltre 20 anni.