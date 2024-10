A Prato i migliori under 12 italiani del tennis. C’è il trofeo Morini: qui arrivò anche Sinner

Ritornano a Prato i migliori under 12 italiani del tennis (dal 2 al 4 novembre) per il 19° Trofeo Francesca Morini, che come lo scorso anno vedrà la presenza di quattro rappresentative regionali: Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Sabato ci sarà l’arrivo delle squadre a Villa del Palco sede di pernottamento e quest’anno la cena di presentazione verrà organizzata al Ristorante Logli a Filettole. E domenica si giocheranno le semifinali mentre lunedi finali. Il Ct "Paolo Ciampi" Coiano sarà il capofila dei circoli pratesi che hanno unito le forze per accogliere gli atleti e infatti le partite del trofeo si giocheranno al Tc Prato, Ct Etruria e Tc Bisenzio oltre alla finale per il primo posto che verrà disputata al Ct Paolo Ciampi Coiano.

Coinvolti anche gli altri circoli del comitato Fitp pratese e la manifestazione ha il patrocinio del Comune e della Provincia di Prato. Lo scorso anno la manifestazione ha ripreso la sua tradizione ed è stata l’Emilia Romagna a vincere il Trofeo in finale sulla Toscana per 4-3 mentre per il terzo posto è stata la Liguria a prevalere sempre per 4-3 sull’Umbria. Il giudice arbitro della manifestazione sarà Sandro Pucci e il sorteggio sarà fatto durante la cena di benvenuto con i capitani delle squadre. La formula prevede tre singolari maschili, due singolari femminili, un doppio maschile e un doppio femminile.

"Il Trofeo nasce nel 2002 in ricordo della maestra federale del C.T. Coiano Paolo Ciampi. Francesca Morini che oltre ad essere stata una bravissima maestra è stata anche una eccellente giocatrice, amante e conoscitrice del tennis giovanile come pochi altri tanto che i suoi metodi di insegnamento sono stati subito condivisi dal settore tecnico - spiega il presidente del Ct Ciampi Coiano, Paolo Berti - il torneo si ispira proprio alla passione per il tennis di Francesca e alla cura e all’attenzione che lei aveva nel coltivare le doti dei giovanissimi talenti under. In poco tempo il Trofeo Morini è diventato il più importante torneo giovanile a livello nazionale da dove sono passati giocatori del calibro di Jannik Sinner, Martina Trevisan, Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri e tanti altri. Sono solo alcuni degli atleti che si sono distinti in questo torneo. Lo scorso anno siamo ripartiti con quattro rappresentative e le abbiamo confermate anche in questa edizione sperando per la 20ª edizione di accogliere 8 formazioni regionali".

"Questa manifestazione è un fiore all’occhiello del tennis giovanile perchè permette di far crescere i nostri under 12 - mette in luce Luigi Brunetti, presidente Fitp Toscana - sia dal lato tennistico ma soprattutto è un modo per vivere un’esperienza insieme ad altri ragazzi che si ricorderanno per tutta la vita. Penso all’edizione dove c’era Jannik Sinner e tanti altri ragazzini".