Prato, Stefano Massini racconta l’alluvione al convegno del Cesvot

Prato, 12 aprile 2024 – Di Prato e del mondo del volontariato pratese si discuterà sabato 13 aprile nell'incontro “Lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Prato” organizzato dalla Delegazione Cesvot di Prato. L’appuntamento è alle ore 9.30 nella Sala Cinema del Centro Pecci in viale della Repubblica 277. Un territorio che porta ancora le ferite dell'alluvione dello scorso novembre ma che grazie al tessuto associativo formato da quasi 600 realtà e allo spirito altruistico che da sempre lo caratterizza riesce ad affrontare le emergenze. Durante la mattinata verranno ripercorsi i giorni dell'alluvione, che ha colpito la zona il 4 novembre dell'anno scorso, attraverso le voci di chi l'ha vissuta, di chi l'ha raccontata per i media, di chi si è subito rimboccato le maniche per prestare soccorso e per dare una mano: sarà proiettato il reportage realizzato da Tv Prato e porterà la sua testimonianza-racconto Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, unico italiano ad aver vinto un ‘Tony Award’, il premio Oscar del teatro americano, autore di testi tradotti in più di 30 lingue e messi in scena in tutto il mondo, presente in numerosi programmi televisivi, tra cui l’ultimo Festival di Sanremo. Massini, che vive a Campi Bisenzio, altro comune alluvionato, nelle ore immediatamente successive all'alluvione, è subito accorso nelle zone più colpite dal maltempo per dare una mano a pulire e spalare fango. Ha organizzato varie iniziative per sostenere le popolazioni e con gli amici Piero Pelù e con Fiorella Mannoia ha organizzato il concerto di raccolta fondi “Toscana and friends. Ripartiamo” il 3 gennaio a Firenze, con i grandi nomi della canzone italiana. Durante il convegno, dopo i saluti di Luisa Peris, presidente Delegazione Cesvot di Prato, Simone Calamai presidente Provincia di Prato, Matteo Biffoni sindaco Comune di Prato e Diana Marta Toccafondi presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, verrà fatta una “Fotografia del terzo Settore nella Delegazione Cesvot di Prato. Struttura e bisogni del volontariato associato”: la provincia pratese conta 598 associazioni, di cui 160 Organizzazioni di Volontariato, 281 Associazioni di Promozione Sociale, 67 cooperative, 72 onlus, 18 altre associazioni. Seguirà la tavola rotonda, coordinata da Roberto Macrì presidente TV Prato, dal titolo “Il volontariato nelle emergenze” con Sergio Brachi, responsabile Protezione Civile Comune di Prato, Gabriele Bresci, coordinatore del volontariato Protezione Civile Comune di Prato, Renza Sanesi, presidente Consulta del Terzo Settore SdS Pratese, Arjana Salimusaj e Adriana Manca, volontarie. “Prato è un territorio dal tessuto associativo molto vivace - afferma Luisa Peris presidente Delegazione Cesvot di Prato - che proprio grazie alla presenza di tante e impegnate realtà del volontariato ha saputo affrontare emergenze come la recente alluvione e riesce a dare quotidianamente risposte alle necessità dei cittadini”. Maurizio Costanzo