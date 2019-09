Pontedera, 18 settembre 2019 - Nonostante la giornata feriale tanto pubblico a seguire la prima giornata della Due Giorni della Valdera con il 4° Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini, firmato sul traguardo di viale Alcide De Gasperi da Giovanni Visconti su Bernal, Cherkasov e l’azzurro Ficara.

Un successo che per il siculo-toscano della Neri Sottoli Selle Italia potrebbe significare anche la maglia azzurra per il mondiale. Pontedera si è stretta attorno alla corsa e Piazza Martiri della Libertà al mattino è stata la location di ritrovo. C’era anche il sindaco Matteo Franconi (ha dato il via ufficiale con Rossano Signorini): “Abbiamo voluto riproporre il Monte Serra non solo per un aspetto tecnico ma anche di orgoglio, e di questo dobbiamo ringraziare l’U.C. Pecciolese del presidente Luca Di Sandro e la centenaria Juventus Lari capitanata da Antonio Giuntini. Un anno fa proprio a settembre e poi anche lo scorso mese di marzo, la zona del Serra fu teatro di vastissimi incendi con danni enormi”.

E sul Monte Serra sono saliti numerosi appassionati del ciclismo che hanno avuto modo di seguire i tre passaggi con la lunga fuga di un quintetto ripreso all’ultimo passaggio in salita dopo 150 Km di fuga. “Un bel Giro della Toscana che ci ha permesso – dice Rossano Signorini Ad di Ecofor Service uno dei maggiori sponsor – di ricordare ancora Alfredo Martini, una delle persone più belle e amate del ciclismo. Il grazie a tutti gli addetti ai lavori che hanno lavorato a fondo, alle forze dell’ordine. E’ stata una bella giornata di festa e di sport, con una diretta televisiva di 60 Km, aspetto importantissimo per la promozione del territorio”. Al traguardo entusiasmo alle stelle per il successo di Visconti, da tanti anni in Toscana e quindi conosciuto da tutti. Il primo abbraccio con i figli, la moglie e poi i tanti amici. Una giornata indimenticabile per lui.

GIOVEDI' LA SABATINI: Qualche variazione negli organici compreso quello della Nazionale Italiana (ci sarà oggi il toscano Bettiol) al via domani giovedì del 67° Gp Città di Peccioli-Coppa Sabatini organizzato dall’U.C. Pecciolese. Ritrovo allo stadio comunale e via ufficiale da Piazza del Carmine alle 11,30. Sono 196 i Km da percorrere con un tratto iniziale in linea che comprende i dislivelli di Terricciola, Chianni e Lajatico per tornare a Peccioli dopo 57 Km e mezzo. A seguire tre giri di un circuito di Km 21,700 con la salita di Terricciola e l’erta di arrivo a Peccioli, infine sei giri dell’anello di 12 Km e 200 metri, sempre con passaggio dal traguardo di via Risorgimento. Arrivo previsto attorno alle 16 e diretta televisiva su Rai Sport a partire dalle ore 15.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Giovanni Visconti (Neri Sottoli Selle Italia KTM) Km 204,4, in 5h09'38", media Km 39, 567; 2)Egan Bernal (Team Ineos); 3)Nikolay Cherkasov (GazProm-Rusvelo); 4)Pierpaolo Ficara (Nazionale Italia) a 13"; 5)Davide Gabburo (Neri Sottoli Selle Italia KTM) a 50".