Cenaia, la favola diventa realtà: è serie D Pari a Montespertoli ed esplode la gioia

MONTESPERTOLI

1

CENAIA

1

MONTESPERTOLI: Pinochi, Mina, Liberati, Conti M., Ciardini, Turini, Marconcini, Veraldi, Tavanti, Maltomini, Sinteregan. A disp. Cicali, Russo, Trapassi, Fiaschi, Raba, Cenni, Del Pela, Lebbiati, Mosti Falconi. All. Sarti.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Barsotti, Signorini, Benassi, Freschi (71’ Papini), Caciagli, Cosi (57’ Favilli), Pirone (65’ Cutroneo), Penco (65’ Pini). A disp. Badalassi, Desii, Degli Esposti, Gadiaga, Remedi. All. Macelloni.

Arbitro: Stefano Mariani di Livorno.

Marcatori: 16’ Caciagli, 48’ Tavanti.

MONTESPERTOLI – La favola è compiuta. Finisce con il lieto fine la stagione degli arancioverdi che al termine di una cavalcata che li ha visti assoluti protagonisti, trionfano in campionato e conquistano la Serie D. Un’impresa storica quella del Cenaia, frazione di 2mila abitanti, che dopo 10 anni consecutivi in Eccellenza vola per la prima volta nella sua storia in Serie D. Il fischio finale sancisce il pareggio sul campo del Montespertoli ma Signorini e compagni restano in campo, ad attendere quegli otto minuti che mancano alla fine di Castelfiorentino-Fratres Perignano. I rossoblu, sotto di 3 punti in classifica a due giornate dal termine, vengono sconfitti e così può esplodere la festa del Cenaia. Quella di Montespertoli è stata una gara abbastanza equilibrata. La partita si sblocca al 16’ quando direttamente da calcio d’angolo Caciagli coglie impreparato il portiere Pinochi che si fa beffare dal vento e la palla finisce in rete. Sempre nel primo tempo grande occasione per Cosi per raddoppiare ma a tu per tu con Pinochi si fa parare la conclusione. Nella ripresa arriva subito il gol del pareggio locale quando al 48’ Sinteregan crossa dalla sinistra al centro, la palla rimbalza sulla traversa e arriva sui piedi di Tavanti che da pochi passi appoggia in rete. Da questo momento in poi il Cenaia sembra più attendere il risultato da Castelfiorentino che andare a far ancora male agli avversari. Sentenza che arriva dopo qualche minuto e festa che può iniziare, prima in campo e poi in paese dove ad attendere la squadra c’era circa 200 persone con fumogeni e striscioni. "Che bellissima emozione, festeggiare già oggi non ce l’aspettavamo – c’è grande gioia nelle parole di mister Massimo Macelloni che da giocatore portò il Cenaia e in Eccellenza e ora da allenatore, dopo 10 anni, porta il Cenaia in D –. Per me che sono di Cenaia è una doppia soddisfazione. È stato emozionante festeggiare con la gente del paese. Tutti i ragazzi, la società, il paese si meritano questo traguardo, sono stati tutti davvero eccezionali". Un traguardo che la società ha dedicato a due figure importantissime, Riccardo Montagnani e Stefano Vannini. "Anche loro esultano con noi" ha detto la società. E domenica prossima ultimo atto del campionato. Si gioca in casa- Occasione per festeggiare.

Luca Bongianni