Calcio Promozione

Il campionato prosegue nel suo cammino sempre più nel segno dello Sporting Cecina che sta capeggiando la classifica con ben quattordici punti di vantaggio. Per le "nostre" pisane la giornata propone incontri interessanti sia nella parte alta della classifica, ma soprattutto per la parte bassa. L’Atletico Etruria, ritornato alla vittoria dopo quasi tre mesi, non vinceva dal 27 novembre dello scorso anno, ha riacquistato ottimismo e slancio per affrontare il finale di campionato. Domenica ospiterà sul terreno amico i termali del’Urbino Taccola, squadra che punta decisamente ai playoff. Per i locali è una partita da vincere per puntare a giocarsi la permanenza in categoria almeno attraverso i play out. Anche per il Ponsacco 1920 il calendario domenica propone una sfida di rilevo, quasi impossibile. Ospiterà, da fanalino di coda, la squadra leader del campionato, lo Sporting Cecina, e il risultato, sulla carta appare scontato.

Ma la squadra di Caponi scende sempre in campo con tanta determinazione, non si da mai per vinta, e certamente giocherà tutte le sue carte per incamerare punti preziosi. Altra squadra invischiata nella parte bassa della classifica è il San Miniato che, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa con l’Atletico Etruria, ora lo aspetta la difficile trasferta a Gambassi. La squadra della rocca sanminiatese arriva da quattro sconfitte consecutive e ha fame di punti e tanta voglia di rifarsi. E’ uno scontro diretto perché anche i fiorentini non stanno andando bene e cercano una vittoria salutare per la loro classifica. Il Saline, ricacciato fuori dal gruppo play off dopo la secca sconfitta con la Geotermica, proveranno a risalire la china ospitando i grossetani dell’Invicta Sauro.

La squadra guidata da mister Rubino dovrà fare a meno sicuramente del suo bomber Bernardoni, squalificato, ma la squadra c’è e punta ad una vittoria scaccia crisi. Chiudiamo con la partita che si giocherà a Montescudaio tra i Colli Marittimi e la Geotermica. Sono le due squadre che, dopo lo Sporting Cecina, oltre ad essere le vere sorprese del campionato, stanno facendo vedere di saper giocare un buon calcio. Su questi presupposti non è fuori luogo aspettarsi un bello spettacolo per la gioia dei loro sostenitori. Inizio della partite alle ore 15. Pietro Mattonai