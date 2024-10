Volterragusto, non solo tartufo. Tutti i sapori dell’autunno toscano

VOLTERRA

Conto alla rovescia per la nuova edizione di VolterraGusto, evento che riempirà di sapori l’autunno toscano nei due fine settimana del 26-27 ottobre e ancora dell’1-3 novembre (sabato dalle 15 alle 20, gli altri giorni dalle 10 alle 20). Nella cornice offerta da alcuni luoghi simbolo di Volterra – da piazza dei Priori alle logge di Palazzo Pretorio, passando per la saletta di Via Turazza, le cantine di Palazzo Viti, Via Gramsci, il Foyer del Teatro Persio Flacco, la frazione di Mazzolla – a fare gli onori di casa sarà il pregiato tartufo locale, protagonista della 26esima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti dell’Alta Valdicecina.

Ad affiancarlo tanti produttori del territorio, e non solo, che porteranno in assaggio salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e altro ancora. Tema celebrato quest’anno dalla manifestazione, il connubio tra uomo e natura. Ci saranno trekking urbani, incontri letterari, laboratori, show cooking e degustazioni guidare dedicati a specialità prodotte sul territorio: dal miele (venerdì 1 novembre, ore 16, L’arte del l’apicoltura con Valentina Ferti dell’azienda Agricola L’Alveare) al pane (sabato 27 ottobre, 16.30, Il pane con lievito madre con Stefano Bernardeschi), dai distillati (con Gli Spiriti del Bosco, domenica 3 novembre, percorso alla ricerca di rotte alcoliche dimenticate sulle tracce della vecchia distilleria granducale del bosco di Berignone che utilizzava le essenze della macchia per dare gusto a liquori e distillati, e venerdì 1 novembre, alle 17, con Esplorare l’arte del liquorista e distillatore a cura di Salvatore Cammisuli, sino alla pasticceria tradizionale (Dolci della tradizione toscana, il 3 novembre alle ore 11.30), oltre al tartufo (Tartufo bianco: il re della tavola, domenica 3 novembre, 16.30). Si terrà la tappa di DiVino Etrusco (evento a pagamento in programma dall’1 al 3 novembre nel foyer del Teatro Persio Flacco), rassegna enoica nata dall’idea di ricostituire tramite il vino il legame tra le 12 città etrusche. Fra i momenti più attesi, la consegna del premio Jarro (domenica 3 novembre, alle 17). A ritirare il premio nonna Silvi, al secolo Silvana Bini, vulcanica 80enne di Montespertoli, fenomeno mediatico e food influencer di fama internazionale.