Vaccinazione. Ottimi risultati per i bambini

Ottimi i risultati per le vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia nei bambini al 24esimo mese di vita nell’Asl Toscana Centro: in particolare per l’Esavalente si registra il valore più alto di tutta la Toscana; cresce l’adesione alla campagna vaccinale contro il Papilloma virus nei giovani e sono ancora bassi i tassi per influenza negli ultra 65 anni. Questa la sintesi, relativa alle coperture vaccinali, nei territori – per il Comprensorio del Cuoio il riferimento è l’are amepolese – che viene riportata nell’ultima relazione sanitaria. Lo scorso anno in tutte le zone distretto dell’azienda l’Esavalente (poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite virale B, Haemophilus Influenzae tipo B), offerto ai bambini residenti, entro 24 mesi di vita, ha registrato un aumento con il valore più alto a livello regionale: rispetto al 96.9% del 2022, è stato raggiunto il 98,7%.

Si consolida il superamento della soglia minima del 95% raccomandata dall’Oms. Anche per quanto concerne la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia è stata raggiunta complessivamente una copertura del 98% e per la Varicella il 97%. La vaccinazione contro il Papilloma virus raccomandata e offerta gratuitamente alle femmine e ai maschi nel corso del dodicesimo anno di vita (11 anni compiuti), nonostante il trend in crescita nel 2023 non viene raggiunta una buona copertura vaccinale: le zone distretto vengono classificate nelle fasce di valutazione media e sarà intensifica la campagna di sensibilizzazione tutt’ora in corso. Relativamente, invece, alla copertura per il vaccino antipneumococcico, sempre a 24 mesi di vita, i dati sono al di sotto delle aspettative. Per l’Azienda sono insoddisfacenti anche i risultati a proposito del vaccino antinfluenzale nella popolazione di età pari o superiore a 65 anni.