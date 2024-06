Trovati con due chili di cocaina. Era nascosta in un calzino in auto

La prima trance della droga era dentro un calzino sotto il sedile anteriore della macchina. Un ritrovamento che ha fatto la spia che i due potevano essere in possessore anche di altre quantità di stupefacente. Ed infatti è stato proprio così. Alla fine ben due chili di polvere bianca sono stati sequestrati dal carabinieri di San Miniato e due le persone finite in manette e trasferite nel carcere don Bosco di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le ulteriori determinazioni di legge che intenderà prendere. E’ questo il bilancio di un’operazione dei militari dell’Arma dell’aliquota radiomobile della Compagnia di San Miniato, al comando del maggiore Francesca Lico.

Tutto è partito, da quanto ricostruito, da un controllo a un’auto nel Comprensorio del Cuoio con a bordo due persone, 40enni, di nazionalità straniera. In particolare all’atto dell’identificazione dei due a bordo della vettura fermata, i militari "hanno notato che uno era piuttosto restio ad allontanarsi dall’autovettura e tendeva a tornare nei pressi della macchina come a voler tenere ‘sotto controllò qualcosa. Comportamento che ha immediatamente colpito l’attenzione dei carabinieri che a quel punto hanno deciso di procedere con verifiche più approfondite trovando poi nascosto, all’interno del sedile anteriore del passeggero, appunto, un calzino, al cui interno erano occultati sei involucri di cocaina per circa 547 grammi.

Da qui la decisione di procedere ancora ad ulteriori accertamenti, con una capillare e immediata perquisizione domiciliare. Anche questa ha dato riscontro positivo. Ed ha portato alla scoperta di altri due panetti di cocaina per un peso complessivo di 1.600 grammi circa, di due involucri della medesima sostanza per un peso complessivo di 140 grammi circa, della somma contante di 6.200, nonché di telefoni cellulari e tablet e anche di un bilancino di precisione, strumento ritenuto in uso a chi pratica attività di spaccio. Quindi una quantità significativa di droga pronta, verosimilmente, per essere immessa sulla piazze dello spaccio della zona. Al termine dei controlli i due soggetti sono stati condotti, dapprima, in caserma, per le formalità di rito e, successivamente, in carcere a Pisa.

Carlo Baroni