Tromba d’aria colpisce Orentano. Alberi caduti e danni in molte strade

ORENTANO

Danni. Cartelli stradali divelti, alberi caduti sulle strade e sui marciapiedi, tegole volate da alcuni edifici privati. La tromba d’aria che si è abbattutta nella serata di mercoledì su Orentano, frazione di Castelfranco, ha seminato tanta paura e qualche danno, ma grazie al cielo non ha causato feriti. L’evento meteo è stato improvviso e violento. Sono stati minuti di paura per gli abitanti del paese sulla sommità tra le colline delle Cerbaie e il padule di Bientina.

"Nel tardo pomeriggio di giovedì su Orentano si è sviluppata una piccola tromba d’aria che ha causato causando un po’ di di danni – di legge in una nota diramata ieri dal Comune di Castelfranco – Per lo più si è trattato di problemi causati per i rami degli alberi caduti sulla strada e per le paline della segnaletica stradale e della nomenclatura delle strade che sono state divelte. L’evento non ha avuto una durata lunga nel tempo ma il problema è stata l’intensità e la violenza del vento. Sul posto, appena allertato, insieme alla protezione civile è arrivato anche il sindaco Fabio Mini che si è messo a disposizione cercando di coordinare gli interventi più urgenti della protezione civile e pianificando nella piccola emergenza il lavoro del Comune".

"La protezione civile è subito intervenuta, stamani (ieri mattina, Ndr) continuano le operazioni di ripristino da parte dei tecnici e degli operai del Comune – le parole del sindaco Fabio Mini – Fortunatamente nessuna persona si è fatta male. Saputo della cosa con la protezione civile, in

particolare con la Croce Bianca di Orentano, che ringrazio per la disponibilità e per la tempestività con cui hanno operato, ci siamo subito messi al lavoro. Il primo obiettivo è stato quello di rimuovere i rami caduti a terra per liberare le strade e comunque togliere la vegetazione che poteva costituire pericolo o intralcio. Da stamani (ieri mattina, Ndr) il personale del Comune è al lavoro per ripristinare le paline e gli altri arredi urbani che sono stati danneggiati dalla furia del vento".

Gli interventi avviati nel tardo pomeriggio di giovedì sono proseguiti per molte ore della notte per garantire la massima sicurezza nelle strade e rimuovere rami rimasti in bilico sugli alberi evitanto così che potessero cadere improvvisamente e colpire pedoni o veicoli.