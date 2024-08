"Soldi non riscossi? Era tutto noto": "Mani avanti per tagliare i servizi"

SANTA CROCE

Gli oltre 9 milioni di tasse, imposte e multe non riscosse? Non sono una novità per i consiglieri della minoranza "Insieme per Santa Croce" Mariangela Bucci, Ivetta Parentini, Alessandra Ugolini, Simone Coltelli e Angelo Scaduto. "I numeri resi noti dall’assessore Rusconi non sono nuovi e il centrodestra li conosce da anni – attaccano i cinque componenti l’opposizione – Non c’è nessuna sorpresa ma forse, il contatto con la realtà di quanto sia difficile amministrare un Comune".

"La ferma volontà di recuperare i crediti ha portato la precedente amministrazione all’uscita da Sepi – aggiungono i cinque consiglieri di minoranza – Il secondo atto è stato quello di ricostruire un ufficio tributi che ora ha in organico due dipendenti e un terzo da settembre. A metà 2023 sono stati inviati accertamenti per oltre 2 milioni di euro. La terza scelta è stata quella di affidare ad una società esterna, da individuare con gara, che ci auguriamo sia in corso d’opera, la riscossione del canone unico e la riscossione coatta già deliberata con l’approvazione del bilancio di previsione del 2024. Il bilancio del Comune è in equilibrio e in Italia, secondo l’Osservatorio sui conti pubblici, i Comuni non riescono a incassare in media il 40% della Tari e il 22% dell’Imu e l’Anci denuncia che il problema è legato a doppio filo con il deficit di personale, in calo del 30% negli ultimi 15 anni". Mal comune mezzo gaudio...

"Prescindere da queste informazioni, come è stato fatto dall’assessore Rusconi, significa fare cattiva politica – conclude Insieme per Santa Croce – In questi ultimi 10 anni il nostro Comune ha investito 16 milioni di euro nei lavori pubblici e ha erogato servizi per quasi 2 milioni di euro. Ci aspettiamo che questa amministrazione continui a garantire i servizi e abbia il coraggio di fare investimenti dato che il Comune ha un bassissimo indice di indebitamento e può accedere a mutui. Il dubbio che abbiamo è che le dichiarazioni dell’assessore siano un modo per mettere le mani avanti ed attribuire tutto quello che il centrodestra ha promesso in campagna elettorale e che non sa più se vuol fare alla precedente amministrazione. Come il braccetto per alleggerire il traffico nelle ore di punta, problema evidenziato dal centrodestra in campagna elettorale, già cancellato nella previsione di programma dei prossimi anni. Temiamo che le note sul bilancio e sui crediti dell’ente siano solo un preludere al taglio di servizi di qualità che sono stati garantiti ai cittadini".

g.n.