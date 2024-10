Scomparso Roberto Sgherri. Ex sindaco e imprenditore

È morto a 76 anni Roberto Sgherri. Una grave malattia lo aveva colpito poco più di un anno fa. Sgherri aveva ricoperto la carica di sindaco di Casciana Terme negli anni dal 1977, subentrando al sindaco dimissionario Remo Romiti, fino al 1985. Nel 1980 aveva vinto le elezioni amministrative. Si era sposato con Piera Becherini nel 1989 ed ha sempre vissuto a Casciana Terme. Socialista vecchio stampo Sgherri era stimato e apprezzato per il suo acume politico e per il suo modo di esprimersi, sempre cauto, mai sopra le righe, ma sempre preciso e pragmatico.

Durante i suoi anni alla guida dell’amministrazione comunale aveva inaugurato gli impianti sportivi dedicati alla memoria di Armando Picchi, era la primavera del 1978. È stato segretario provinciale del Partito Socialista negli ‘80. Lasciata la politica ha ricoperto il ruolo di presidente di cooperative edilizie, tra cui Coop 2000 di Pisa, è stato anche dirigente del Consorzio Cooper Toscana, una società di servizi Legacoop che opera nel settore residenziale toscano. Esperto di gestione di programmi edilizi complessi, aveva fondato negli anni 2000 la società Eos Consulting, una società di consulenza multidisciplinare con sede a Firenze, operante in campo urbanistico ed edilizio, con particolare riguardo al tema della sostenibilità, all’housing sociale e l’obiettivo rivolto ai nuovi processi di trasformazione della città e del territorio. Con Eos Consulting ha ottenuto importanti riconoscimenti per i progetti di riqualificazione urbana realizzati a livello regionale, oltre ad aver contribuito alla costruzione di numerosi piani urbanistici e strutturali. Il suo senso civico e la passione politica non lo hanno mai abbandonato, anche se da anni non si sentiva più rappresentato da nessun partito. La salma di Roberto Sgherri tornerà questa mattina nella sua casa di Casciana Terme, le esequie saranno invece celebrate sabato mattina alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta. A Piera Becherini e ai suoi familiari le condoglianze della redazione de La Nazione.