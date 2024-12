Santa Croce, Babbo Natale coi bimbi del Carducci

Babbo Natale ha salutato gli alunni della primaria Carducci. Tra le molte iniziative della scuola elementare Carducci di Santa Croce sull’Arno, quella avvenuta nei giorni scorsi è stata una delle più apprezzate dai bambini che frequentano il del plesso. La scuola, che fa parte dell’istituto comprensivo diretto da Laura Cascianini, è tra le più attive sul territorio quanto a partecipazione. I bambini, infatti sono stati entusiasti di incontrare di persona un saggio e divertente Babbo Natale, interpretato da uno dei volontari della Misericordia locale. L’ospite è stato accolto nelle classi, dove ha donato a ogni bambino un pacchettino contenente una penna colorata e un po’ di dolciumi "come piccolo anticipo sui regali veri e propri". La sorpresa della visita è stata accompagnata dallo scampanellio che preannunciava l’ingresso di Babbo Natale in ogni classe. I bambini potevano porre domande sul "suo operato": qualcuno ha chiesto se la notte del 24 dicembre si sarebbe fatto vedere in cielo con la slitta, altri hanno chiesto quanto fosse freddo volare in inverno, altri ancora hanno domandato se fossero o meno degni di ricevere i regali che hanno richiesto per lettera. Tra sorrisi e abbracci, l’incontro ha portato tra le classi del Carducci la gioia del Natale.

A.V.