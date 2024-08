Quattro giorni “A piedi nudi“. Musica nel segno della sostenibilità

SANTA LUCE

A piedi nudi ecofestival raddoppia. Per quattro giorni (anziché due) il borgo di Santa Luce si prepara ad ospitare la festa che unisce i temi dell’ecosostenibilità a un cartellone musicale che quest’anno porterà nomi di primo piano e band coinvolgenti. L’undicesima edizione si svolgerà nei giorni 15, 16, 17 e 18 agosto con un programma denso di appuntamenti pensati e organizzati dall’associazione sport e cultura Arci di Santa Luce con il patrocinio del Comune. Alle 18.30 si apriranno gli stand di artigiani e produttori locali, alle 19 gli aperitivi in musica, dalle 21.30 i concerti a ingresso libero. Il ristorante sarà caratterizzato da prodotti di qualità e materie prime del territorio, con particolare attenzione al km 0 (pasta, olio, farina e il maialino arriveranno direttamente da Santa Luce, solo per fare qualche esempio). Un menù che comprende anche piatti vegetariani e vegani, vino locale e birre artigianali del birrificio Bruton. All’attenzione per la qualità e la sostenibilità del prodotto si affianca l’impegno per un ristorante interamente plastic free. Prima serata a ferragosto (dalle 21.30) con Bobo Rondelli che si alternerà sul palco a I Matti delle Giuncaie, gruppo folk di Follonica. Il 16 agosto, il reggae dei Quartiere coffee, e il 17 agosto sarà invece la volta dei Radio Lausberg, progetto musicale etnico-folk nato dal recupero della tradizione musicale calabro-lucana. Quarta serata, infine, il 18 agosto, con un omaggio a Fabrizio De Andrè. Ogni sera, alle 19, l’appuntamento sarà sul prato con l’aperitivo A piedi nudi accompagnato dalla musica: il 15 ci saranno gli On The Mend, il 16 il dj set reggae con dj Livio Selecta, il 18 le note delle Sister G. Il 17 agosto appuntamento di approfondimento: conversazione con Miriam Falco, portavoce di Ultima Generazione.