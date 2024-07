Pulmino incendiato. La grande solidarietà

PONSACCO

I conti precisi devono ancora essere fatti, ma la raccolta di aiuti per ricomprare il pulmino incendiato da ignoti a Una bici x tutti ha già consentito di raccogliere alcune migliaia di euro. Una buona fetta grazie alla grande cena in centro che è stata organizzata venerdì sera dalla ponsacchina Chiara Foschi e Antonella Scrima della Polisportiva Monsummanese.

"E’ stato un momento davvero bello e di straordinaria solidarietà – dice Chiara Foschi – Duecento le persone che si sono prenotate per la cena. Di più non potevamo metterne a tavola per ovvi motivi organizzativi. Ma sono state tantissime le persone che sono venute anche dopo cena e hanno preso parte all’asta grazie alla quale siamo riusciti a raccogliere altri soldi. Maglie e palloni di Talea, maglia autografata del Pisa e altri completi e oggetti di ciclismo e tennis messi a disposizione da Fabiana Luperini e Martina Trevisan. Dopo l’incendio del furgone a Una bici x tutti ho subito pensato che avremmo dovuto fare qualcosa per aiutare la società. E così ci siamo mosse con Antonella Scima e ci muoveremo ancora. A settembre, infatti, ci sarà un’altra cena mentre nei negozi di Ponsacco e in alcune attività di Perignano e Forcoli è ancora in corso la raccolta di aiuti tramite le cassettine a disposizione della cllientela.

Ringraziamo tutte le person e che sono intervenute e che stanno dando una mano e grazie al Comune di Ponsacco per la collaborazione e i tempi record con i quali ha concesso i permessi". Il pulmino di Una bici x tutti è stato dato alle fiamme da ignoti – le indagini dei carabinieri sono ancora in corso – nella notte tra il 27 e il 28 giugno scorso. Il veicolo era parcheggiato in via Buozzi.

