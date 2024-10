Omaggio a Puccini a cento anni dalla sua morte

FAUGLIA

Nell’anno del centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini, la Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor Teatrodanza porta in scena in anteprima nazionale a Fauglia “Puccini, l’America e il dramma di Doria”, un raffinato omaggio al grande compositore toscano. Lo spettacolo che è in programma sabato 19 ottobre alle 21.15 nella splendida cornice del Teatro Comunale, intende restituirci frammenti di vita del compositore, nella sua umanità e nelle sue contraddizioni: la sua grandezza compositiva si trova a fare i conti con la morte della cameriera Doria, i contrasti con la moglie Elvira, la relazione con l’amica Giulia. Il genio musicale di Puccini, quindi, visto in contrasto le donne che hanno ispirato le sue opere.

La struttura musicale originale dello spettacolo è di Antonello Paliotti trae segmenti compositivi dalle partiture delle opere di Puccini e li sviluppa in termini contemporanei.

La regia e le coreografie sono di Flavia Bucciero. I testi sono di Flavia Bucciero e Renzia d’Incà. Il video fondale è a cura di Simone Tognarelli, il disegno luci è di Riccardo Tonelli, assistente alle luci e all’audio Lorenzo Cimino.

Biglietti: intero 10€ e ridotto 8€.