Musica Fresu riporta Miles Davis sul palco

Al Teatro Era di Pontedera, sabato 25, alle 21, e domenica 26 gennaio, alle 17, arriva “Kind of Miles“, l’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu, con cui il grande musicista rende omaggio a Miles Davis. Uno spettacolo che ripercorre la straordinaria vita e carriera di uno dei giganti del jazz del Novecento, sold out da oltre un mese. Affiancato da sette fuoriclasse, con la regia di Andrea Bernard, Fresu narra la storia di una leggenda la cui personalità emerge non solo dal suono inconfondibile della sua tromba, ma anche dai tratti intensi e segnati dell’ultimo periodo della sua vita: il volto scavato, gli occhi penetranti, le mani rugose, che hanno toccato il cuore di milioni di appassionati. Quanto vale un mito. Ma soprattutto cosa lascia. E’ difficile oggi individuarne di nuovi. I miti attuali nascono e muoiono con la stessa velocità del mondo contemporaneo. Mitico è qualcuno che fa qualcosa di speciale, che esce da un ordinario universalmente riconosciuto. Miles Davis è un artista mitico per antonomasia. Un uomo capace di raccontare una storia recente che va aldilà del jazz e della musica, e la cui personalità marcata appare prepotentemente non solo attraverso la sua tromba, ma anche nel viso scavato degli ultimi anni, negli occhi profondi, che inchiodano lo sguardo, e nelle mani rugose, che hanno toccato il cuore.

A noi del presente ha lasciato non solo un’icona, ma un soffio che è carezza e graffio. “Kind of Miles“ di Paolo Fresu è un’opera musicale e teatrale che evoca l’universo creativo e visionario dell’immenso musicista scomparso nel 1991. L’intento è quello di ricostruire la vita e la musica di un artista che ha segnato il Novecento attraverso la voce narrante di un unico autore/attore e attraverso il suo universo sonoro e le sue relazioni artistiche e umane. La formazione musicale è composta da diverse personalità e diversi strumenti, acustici ed elettrici, che hanno sottolineato il suo percorso discografico e live sotto il profilo del suono e della ricerca.

Domenica 26 gennaio, alle 15, Paolo Fresu e la Compagnia incontrano il pubblico in Teatro. Coordina Matteo Brighenti. Ingresso libero con prenotazione online al link tinyurl.com/incontrofresu.