Maleodori a Pardossi. Cresce ancora la protesta: "C’è preoccupazione"

C’è preoccupazione tra i residenti di Pardossi per la qualità dell’aria. Fratelli d’Italia, promotore di una petizione che ha raccolto oltre 200 firme, ha deciso di presentare una nuova interrogazione al Comune di Pontedera per chiedere risposte concrete e azioni urgenti. La petizione, depositata dal consigliere Matteo Bagnoli (foto) lo scorso 4 aprile, è nata dalle numerose segnalazioni dei cittadini che lamentano forti maleodoranze provenienti probabilmente dalla vicina discarica e da altre attività industriali.

Nonostante le ripetute richieste dei cittadini e la mozione presentata da Fratelli d’Italia e dalla Lega, – si legge in una nota – discussa nel consiglio comunale l’amministrazione comunale "non ha ancora preso misure concrete per risolvere il problema". "L’inerzia dell’amministrazione lascia i cittadini in uno stato di crescente ansia e frustrazione, preoccupati per gli effetti potenzialmente dannosi che queste esalazioni potrebbero avere – attacca FdI –. I residenti hanno più volte chiesto ulteriori controlli e risposte sia al Comune che all’Arpat, ma senza ottenere alcuna rassicurazione. Alla luce di questa situazione di stallo e di fronte alla mancata risposta delle autorità, Fratelli d’Italia ha deciso di interrogare nuovamente il sindaco di Pontedera, chiedendo di sapere se le azioni previste nella mozione siano state effettivamente intraprese e quali risultati abbiano prodotto".

L’interrogazione, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, pone domande precise: è stata sollecitata Arpat a verificare, indagare e scoprire le cause dei fenomeni odorigeni? Quali sono le risposte ufficiali fornite da Arpata seguito dei controlli effettuati? Eì’ stata attivata una campagna informativa ai cittadini residenti a Pardossi, specificando la procedura di attivazione del protocollo di emergenza Arpat? Quante sono state le segnalazioni telefoniche pervenute alla polizia municipale o alle altre forze dell’ordine? Qual è stata la risposta del Comune a seguito dell’attività di controllo di Arpat del 13 maggio 2024? Quindi un quadro e un aggiornamento completo.