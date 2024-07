Lavori sospesi. Riaperti i ponti su via Usciana

CASTELFRANCO

Sospesi i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dei tre pinti su Antifosso, Collettore e Usciana tra via Usciana e via Pie’ di Monte a Castelfranco. Il cantiere è stato rimosso e la strada è stata riaperta solo momentaneamente per consentire l’intervento di Acque Spa che deve riparare le rotture di due tubazioni. Nel frattempo, come spiega il sindaco Fabio Mini, "i lavori sono sospesi per 30 giorni in attesa dei lavori di Acque e poi riprenderanno i primi di agosto, nel frattempo i ponti possono essere attraversati". Sulle tre piccole infrastrutture su Antifosso, Collettore e Usciana sono stati sistemati i massetti delle spallette che sono state sostituite. Restano da effettuare i lavori di asfaltatura. L’intervento era stato messo in cantiere dalla precedente amministrazione grazie a 300mila euro del Pnrr.