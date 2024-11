Sbalzato giù dalla moto finisce in un campo. Uomo in ospedale con l’elisoccorso

Lajatico (Pisa), 24 novembre 2024 – Motociclista ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 24 novembre, sulla Statale 439 al km 84-VIII nel Comune di Lajatico. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Pisa che ha soccorso in un primo momento l’uomo. Secondo le prime informazioni il motociclista, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo nel campo sottostante la strada. I pompieri hanno raggiunto l'infortunato in zona di fitta vegetazione, lo hanno immobilizzato e recuperato per poi affidarlo al personale del 118. Il ferito è stato poi trasportato all’ospedale di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la moto e i luoghi dell’intervento. Enti intervenuti 118 e Carabinieri per i rilievi di loro competenza.