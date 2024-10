Il ricordo di Maccheroni: "Un uomo delle istituzioni". La cerimonia in Regione

Il consiglio regionale ha commemorato Giacomo Maccheroni, l’ex sindaco di Pontedera, che guidò l’assemblea legislativa della Toscana dal 1983 al 1987. Di fronte ai consiglieri regionali, sono intervenuti il figlio Sandro, il presidente della giunta, Eugenio Giani, il presidente del consiglio, Antonio Mazzeo, la vicesindaca di Pontedera, Carla Cocilova e Michele Quirici, che ha recuperato e pubblicato le memorie degli anni di impegno nelle istituzioni di Maccheroni. Nel corso della cerimonia, Mazzeo ha consegnato agli intervenuti, e in primo luogo a Sandro Maccheroni, un piccolo fascicolo nel quale sono riprodotte due fotografie del padre, scattate all’epoca in cui era presidente del consiglio regionale, gli atti che riportano la votazione dell’aula dell’ottobre 1983 e il discorso di insediamento del neoeletto presidente. "Con grande commozione e gratitudine abbiamo pensato di dedicare un momento di commemorazione a Maccheroni, il terzo presidente del consiglio regionale dalla sua costituzione nel 1975 - ha detto Mazzeo. - Voglio prima di tutto esprimere il cordoglio del consiglio alla famiglia e alla città di Pontedera che tanto ha amato. Maccheroni è stato un protagonista di primo piano della vita politica della Toscana non solo per i ruoli istituzionali che ha ricoperto, ma anche per la passione con cui si è speso per i suoi ideali e per rappresentare al meglio le cittadine e i cittadini del nostro territorio". Mazzeo ha ricordato il percorso politico di Maccheroni, che di Pontedera fu sindaco, prima di arrivare in regione e diventare, successivamente, parlamentare per due legislature.

C. B.