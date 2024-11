Fugge all’alt sull’auto rubata. Denunciato

SANTA CROCE

Al volante di una macchina rubata un giovane di 22 anni, di origine straniera, residente a Santa Croce, è stato poi identificato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di San Miniato che l’hanno denunciato per ricettazione. Il ventiduenne è stato trovato a Santa Croce, dove risiede, e dove aveva pensato di scappare alla pattuglia dell’Arma che stava effettuando un controllo del territorio con un posto di blocco in una strada cittadina. Evidentemente per non essere scoperto al volante della macchina rubata, il 22enne ha accelerato di fronte alla pattuglia dei militari facendo poi perdere le sue tracce. I carabinieri non si sono arresi e hanno iniziato a indagare. Tramite la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno effettuato una brillante

operazione che ha portato al recupero di un’autovettura rubata e alla denuncia del giovane per ricettazione. Fondamentali per le indagini portate a termine con successo dai militari dell’Arma anche le testimonianze di alcuni cittadini che hanno collaborato con i carabinieri.

Nella notte tra il 10 e l’11 novembre, l’uomo, alla guida dell’auto rubata era riuscito ad eludere un controllo delle forze

dell’ordine, dandosi a una fuga precipitosa e anche pericolosa. L’autovettura, dopo essere stata abbandonata in un luogo isolato, è stata ritrovata e restituita al legittimo proprietario. Dopo giorni di serrate ricerche, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il giovane, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione che ora decicerà quali provvedimenti assumere.