Due eventi per la storia della musica. Orfeo futuro ensemble omaggia Bach

Un gran finale in onore della storia della musica. Si terranno domenica 25 agosto alle 21 al Castello Ginori di Querceto (Ponteginori, frazione di Montecatini Valdicecina) e lunedì 26 agosto alle 21 a Villa Viti a Mazzolla i due corali di Johann Sebastian Bach dell’Associazione Marco Polo - Accademia Libera Natura & Cultura. I due concerti saranno eseguiti dall’Orfeo Futuro Ensemble, composto da Angelica Disanto, Luciana Elizondo, Antonella Parisi, Gaetano Simone, Gioacchino De Padova, Carlo Maria Barile. Sarà possibile cenare a Querceto e a Mazzolla prima degli eventi, rispettivamente alla Locanda del Sole (347.1348965) per la prima serata e alla Trattoria Albana (388.5684822) per la seconda. "Dopo il successo di Insight Lucrezia dello scorso anno e lo spettacolo di apertura di questa 24esima edizione del festival Arte & Musica con l’Orfeo Futuro Ensemble, vogliamo chiudere la stagione con due concerti dedicati al grande Johann Sebastian Bach", spiega la presidente dell’associazione, Ursula Vetter. "La musica di Bach si può descrivere come l’incarnazione dell’armonia che collega l’uomo alla perfezione dell’universo. Ci sembra il modo perfetto per chiudere il festival di quest’anno, che ci ha regalato tante emozioni in musica, dall’opera alla world music, dal pianoforte alla musica d’autore, eseguita da artisti italiani e internazionali. Abbiamo ritrovato talenti conosciuti e scoperto i giovani artisti di domani, il tutto sotto il cielo stellato degli incantevoli borghi della Val di Cecina. Ci auguriamo di vedervi numerosi a questi ultimi appuntamenti di agosto, in attesa della prossima stagione che celebrerà i nostri 25 anni di esistenza e che, possiamo già prometterlo, sarà ricca di eventi da non perdere".

Giulia De Ieso