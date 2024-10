PONTEDERA

Drogata e ubriaca alla guida della propra auto finisce fuori strada, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli, e rimane ferita in maniera non grave. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Pontedera), al termine di una breve attività d’indagine, l’hanno denunciata per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti e sotto l’influenza di alcol. La denunciata è una ragazza di appena 20 anni, residente in un Comune della Valdera, che a causa delle sue condizioni psicofisiche, il 18 settembre scorso a Pontedera, aveva perso il controllo della macchina che era finita fuori strada. I carabinieri, dopo aver effettuato tutte le indagini e reperito la documentazione relativa alle analisi, l’hanno denunciata e le hanno ritirato la patente.