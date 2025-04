Dieci squadre di Valdera e Valdicecina ai play off e play out nei campionati di Prima e Seconda categoria

In Prima e Seconda categoria - campionati terminati domenica – sono dieci le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che parteciperanno ai play off promozione e ai play out salvezza. Nove ai play off e una ai play out. Si tratta di Fornacette Casarosa, Acciaiolo, Selvatelle, Ponsacco, Capannoli, Capanne, Terricciola, Santacroce, Castelnuovo Valdicecina, Crespina. Andiamo con ordine girone per girone.

Nel girone B di Prima categoria le semifinali play off sono tutti derby: Fornacette Casarosa-Ponsacco e Acciaiolo-Selvatelle. Il Fornacette Casarosa di Luca Brugnano ha chiuso il campionato al secondo posto con 58 punti, a due lunghezze dal Castiglioncello che sale in Promozione. L’Acciaiolo è terzo con 53 punti, il Selvatelle quarto con 52 e il Ponsacco quinto con 51. Chi vince la semifinale disputerà la finale del girone e la vincente della finale di ognuno dei sei gironi di Prima un ulteriore spareggio tra di loro con tre accoppiamenti) stabiliti per sorteggio.

Le tre vincenti dei tre accoppiamenti parteciperanno, insieme alla squadra vincente la Coppa Toscana di Prima categoria, al quadrangolare finale. La vincente sarà la settima squadra, oltre alle sei squadre vincenti i gironi di Prima, che acquisirà il diritto di salire in Promozione. Nel girone B di Prima categoria non ci sono "nostre" squadre ai play out. La Sanromanese retrocede in Seconda categoria.

Nel girone G di Seconda categoria semfinale play off Capanne- Terricciola. La vincente affronterà il Capannoli che è già in finale per la forbice dei dieci punti con il quintultimo posto (occupato dal Castelfranco). Nello stesso girone si giocherà la salvezz ai play out il Santacroce sul campo del La Corte. Nel girone H di Seconda vanno ai play off il Castelnuovo Valdicecina e il Crespina (rispettivamente quarto e quinto classificato con 55 e 54 punti); gli accoppiamenti sono Vada-Crespina e Forte Bibbona-Castelnuovo Valdicecina. Chi gioca in casa ha il vantaggio di due risultati su tre (la vittoria e il pareggio al termine dei tempi supplementari). Il Santacroce per salvarsi deve per forza vincere sul campo del La Corte.

Le vincenti dei play off degli undici gironi di Seconda categoria disputano un ulteriore spareggio tra di loro stabilito per sorteggio (4 accoppiamenti e 1 triangolare). "Le vincenti – si legge nel comunicato ufficiale del comitato della Figc Toscana – vengono inserite in una graduatoria di merito primaria per aventi diritto, 1 solo posto, ed eventuale completamento organico dei gironi del campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2025/2026".