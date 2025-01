Delizie e tipicità. In attesa del Palio

Il Palio di Buti è preceduto da un’anterpima che si terrà oggi: la tradizionale cena itinerante passeggiando attraverso i rioni delle contrade di Buti per assaggiare i vecchi piatti della tradizione in attesa del palio.

A partire dalle 19.30 in Piazza Garibaldi i tavola i sapori tipici locali come la bruschetta all’olio novo, il cinghiale, la trippa alla butese, il peposo con fagioli, i maccheroni alla castellana e per finire i frati. Poi occhi puntai sul 19 gennaio, quando scatterà l’ora del Palio che richiama sempre tantissimo appassionati.