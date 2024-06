Colto da malore in montagna. Soccorso escursionista

Minuti di apprensione per un escursionista di San Miniato colto da malore. E’ successo ieri nella stessa vallata del monte Procinto sulle Apuane nel comune di Stazzema dove l’intervento è stato coordinati ed effettuato dal 118 e dal Soccorso alpino di Querceta. L’allarme è arrivato attorno alle 11,30 per un malore accusato da un escursionista che si trovava al Colle a Iapoli, località situata sopra il paese di Pruno, lungo il sentiero Cai numero 122. E’ stato lo stesso escursionista che era in compagnia di amici, a chiamare il 118 accusando forti dolori al petto che lo costringevano a noi poter andare avanti. Sul posto è arrivato l’elicottero Pegaso ha verricello a bordo l’infortunato, un uomo di 60 anni di San Miniato. L’uomo è stato quindi elitrasportato all’ospedale Noa di Massa per i controlli del caso. Durante le fasi finali del recupero i tecnici della Stazione del soccorso allpino di Querceta si sono diretti verso il monte Procinto (distante appena un minuto di volo con l’elicottero) per soccorre un altro escursionista caduto in verticale per circa 5 metri, per poi rotolare a valle per altri 40 metri.