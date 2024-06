Caso biblioteca in Regione: "Ho chiesto chiarimenti"

"Sulla vicenda dei sette lavoratori della biblioteca di San Miniato Basso, sebbene non sia materia di competenza della Regione, ho chiesto chiarimenti al sindaco Simone Giglioli", ha detto il presidente Eugenio Giani. "Gifglioli mi ha spiegato di aver avvertito da tempo la cooperativa, dove erano impiegati nell’appalto per i servizi archivistici e bibliotecari, che intendeva svolgere alcune funzioni della biblioteca attraverso un rapporto di lavoro diretto con il Comune – aggiunge Giani – . Era stato fatto dunque un concorso che avrebbe visto i vincitori occuparsi di tali funzioni. Mi fece anche presente che con la cooperativa i rapporti erano stati trasparenti e corretti". Con queste parole Giani ha risposto all’interrogazione sulla vicenda presentata dalla consigliera Irene Galletti (Movimento 5 stelle). Giani ha sottolineato la sua sensibilità alla vicenda "sebbene riguardi il rapporto tra un Comune e la cooperativa espressione dei suoi dipendenti" e ha riportato le parole del sindaco di San Miniato Simone Giglioli "che sarebbe poi stato disponibile ad approfondire la materia nel momento in cui fosse stato eletto. Le elezioni si sono concluse solo ieri quindi ci sarà un confronto al più presto. Sottolineo comunque che l’indirizzo è quello della salvaguardia dei posti di lavoro una volta conclusi i lavori di ristrutturazione della biblioteca".