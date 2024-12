Aldo Cazzullo protagonista dell'Ecoincontro a Pontedera: dialoghi su identità nazionale e cultura

Un altro evento culturale di alto profilo. Sarà il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo il protagonista dell’Ecoincontro di dicembre, il quarto della nuova stagione 2024-2025 e il numero 22 dall’inizio dei dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti specializzati non pericolosi. L’appuntamento con Aldo Cazzullo è per venerdì prossimo, al Teatro di Era di Pontedera, alle 18.30. L’ingresso sarà, come sempre, gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.ecoincontri.it.

Appassionato di storia e attento osservatore della società contemporanea, Aldo Cazzullo approfondirà con il pubblico degli Ecoincontri molti temi di attualità, proponendo chiavi di lettura inedite come il tema dell’identità nazionale, su cui ha incentrato molte delle sue produzioni letterarie. L’ultimo libro di Aldo Cazzullo si intitola "Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia" ed è da molte settimane al vertice delle classifiche di vendita. Dopo aver raccontato la storia millenaria dell’Impero Romano evidenziando quanto sia ancora viva e attuale, con "Il Dio dei nostri padri" Cazzullo accompagna i lettori in un viaggio entusiasmante nella Bibbia, presentandola come il più grande romanzo mai scritto, il terreno in cui affondano le radici della cultura italiana.

Cazzullo, dopo quindici anni a “La Stampa” di Torino, è inviato speciale ed editorialista del “Corriere della Sera”. Ha raccontato le Olimpiadi di Atene e di Pechino, gli attentati dell’11 settembre, il G8 di Genova, gli omicidi di Massimo D’Antona e Marco Biagi ad opera delle Brigate Rosse. Tra i suoi libri, pubblicati da Mondadori ricordiamo: Ragazzi di via Po, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, Il caso Sofri, I grandi vecchi, Outlet Italia. Viaggio nel paese in svendita, L’Italia de noantri. Come siamo diventati tutti meridionali e molti altri ancora. Grandi successi.

L’Ecoincontro con Cazzullo segue i due applauditissimi reading con Maurizio Di Giovanni e Alessio Boni organizzati da Ecofor Service Spa nell’ambito della Toscana delle Donne, la manifestazione per la parità di genere ideata da Cristina Manetti e promossa dalla Regione per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.