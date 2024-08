Arezzo, 14 agosto 2024 – “Serve una commissione speciale per le Fondazioni di partecipazione, chiederemo al Consiglio comunale di istituirle"

Il capogruppo di Scelgo Arezzo Marco Donati: “Vanno chiariti alcuni aspetti giuridici e amministrativi”

In queste settimane abbiamo posto alcune domande specifiche alla Giunta Ghinelli in merito alla gestione delle Fondazioni create alcuni anni fa. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposte concrete che entrano nel merito delle questioni, ma solo elle frasi un po’ scomposte o citazioni che lasciano il tempo che trovano. “Se il consigliere avesse studiato di più”, “polemica strumentale per ottenere qualche minuto di notorietà”, “un bel tacer non fu mai scritto”.

Al di là della comprensibile irritazione dei nostri amministratori, che a parere della nostra Lista Civica Scelgo Arezzo dovrebbero dimostrare maggiore senso istituzionale e preparazione nelle risposte, rimangono aperti gli argomenti legati ai problemi che abbiamo posto, alle sentenze che abbiamo citato, alle incongruenze presenti nei siti web delle suddette Fondazioni, ai pareri dei revisori, alle lettere dei soci sostenitori. Non stiamo parlando di critica politica, ma di elementi giuridici e amministrativi, di pagine ufficiali tra loro in contraddizione, di pareri di organi indipendenti, di prese di posizioni di un’assemblea di soci sostenitori ampia e rappresentativa.

A questo punto gli scenari sono tre: non c’è la volontà di rispondere, manca la preparazione per poterlo fare, entrambe le precedenti.

Segnalo, infine, che nell’ottobre 2021 è stato dato un parere tecnico negativo da parte del segretario generale ad un emendamento del nostro gruppo consiliare collegato alla variazione di bilancio, che assegnava risorse alla Fondazione Guido D’Arezzo. Una valutazione che ci ha particolarmente sorpreso perché sembra indicare che il Consiglio comunale non ha più l’autonomia decisionale in materia di bilancio. In sintesi: la Fondazione chiede risorse in relazione ad impegni presi e il consiglio comunale è tenuto, quasi costretto, ad approvare. Un elemento che cozza con le prerogative dei consiglieri e che ci ha quantomeno stupito.

Si rende necessaria, a questo punto, l’istituzione di una commissione speciale così come prevista dal regolamento del Consiglio comunale che consenta di definire meglio il perimetro delle Fondazioni e ci faremo carico di proporla.