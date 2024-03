Pd: “Questa maggioranza non è più in grado di governare la città”

Arezzo, 2 marzo 2024 – “Questa maggioranza non è più in grado di governare la città”, tuona così il Gruppo Consiliare Partito Democratico Arezzo.

“Non si era mai visto, durante il Consiglio Comunale, che venissero ritirate tre pratiche di Giunta: due delibere perché i consiglieri di centro-destra non erano d'accordo con il loro Sindaco e con i loro Assessori e quindi non avrebbero espresso un voto favorevole, un'altra per un palese conflitto di interessi di un consigliere comunale di Fratelli d' Italia che non è uscito dall'aula, pur essendo il progettista della pratica, e che ha addirittura preso la parola a sostegno della stessa presentata da parte dell' Assessore Lucherini.

Segnali di forte disaccordo erano già emersi durante lo svolgimento delle commissioni di preparazione al Consiglio comunale, con i consiglieri di Fratelli d' Italia e Lega che non avevano votato a favore delle due delibere presentata dall' Assessore Merelli e dall' Assessore Manneschi.

La città è in completo stato di abbandono: strade ormai in condizioni disastrose con buche diffuse ovunque che mettono a repentaglio la sicurezza per chi viaggia con mezzi di trasporto, soprattutto a due ruote. Sicurezza, cavallo di battaglia del Sindaco Ghinelli (ve li ricordate i cartonati del 2015???), che ormai latita in città, dove si verificano continui episodi di violenza, furti e spaccio quotidiano. Lavori pubblici al palo: cantieri di via Fiorentina e via Filzi fermi da mesi, continui rinvii per l'apertura del secondo al tunnel del Baldaccio, ed in generale con costi che lievitano costantemente. Frazioni abbandonate a sé stesse. Aumento delle povertà e fuga dei giovani dalla nostra città: risposte zero da parte di Ghinelli & c.

Nascono comitati ovunque: Comitato per i cattivi odori, Comitato via Emilia, Comitato di Villa Severi, Comitato via Sicilia, a dimostrazione di un'evidente incapacità di ascolto dei cittadini, di conoscenza del territorio e di amministrare la città.

E per tenere insieme i cocci di questa maggioranza sempre più ridotta, visto che i consiglieri di Forza Italia sono praticamente usciti e si presentano solo per l'appello per poi abbandonare l'aula, cosa fanno? Spostano l'orario di inizio dei consigli comunali alle 14, grazie alla compiacenza del Presidente del Consiglio Comunale Stella, con la speranza di avere un numero sufficiente per iniziare le sedute di Consiglio.

Noi pensiamo che con tutti i problemi che ci sono nel nostro Comune bisognerebbe farne almeno due di Consigli al mese, ma evidentemente Ghinelli e c. se ne fregano degli evidenti problemi e negano pure il confronto con i cittadini. Siamo ormai di fronte ad una Giunta inerme che come unico risultato ottenuto, ma solo per proprio interesse, è quello di essersi aumentate le indennità al massimo consentito” conclude il Pd.